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Vali eşi, evinin kapılarını genç kızlara açtı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın eşi Gülseren Yaman, “Genç Kızlar Buluşuyor” projesi ile kırsalda yaşayan binlerce genç kıza evinin kapılarını açarak, tarihi kentin güzelliklerini anlattı.Mardin Valisi...

Vali eşi, evinin kapılarını genç kızlara açtı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın eşi Gülseren Yaman, “Genç Kızlar Buluşuyor” projesi ile kırsalda yaşayan binlerce genç kıza evinin kapılarını açarak, tarihi kentin güzelliklerini anlattı.Mardin Valisi...

19 Şubat 2018 Pazartesi 13:15
Vali eşi, evinin kapılarını genç kızlara açtı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın eşi Gülseren Yaman, “Genç Kızlar Buluşuyor” projesi ile kırsalda yaşayan binlerce genç kıza evinin kapılarını açarak, tarihi kentin güzelliklerini anlattı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın eşi Gülseren Yaman, “Genç Kızlar Buluşuyor” projesi ile kırsal mahallelerde yaşayan genç kızlar için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Yaman, proje çerçevesinde 2 ay içinde 700 mahalleden 960 genç kızı vali konağında ağırladı. Programlarda belediyesi ve KETEM işbirliğinde “Erken Tanı Yaşa Anı” isimli kansere karşı farkındalık çalışmaları da yapılıp, fidan dikme etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca gezi düzenlenerek, kırsaldan gelen kızların kenti tanımaları sağlandı.

Vali eşi Gülseren Yaman, “İlimizde tüm mahallelerimizden gelen kızlarımızla önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attık. Mardin Gönül Elçileri olarak ilimizde çalmadık kapı bırakmıyoruz. Her hafta bir kırsal mahallemizde hemşehrilerimiz ile buluşuyor onların evlerine konuk oluyoruz. Çalışmalarımız ile gönüllere köprüler kuruyoruz. Biz çalışmalarımıza farklı bir boyut katarak genç kızlarımız ile başarılı bir sosyal sorumluluk çalışmasını yaptık. Kızlarımıza kapılarımızı açarak evimizde ağırladık. Onları dinledik ve mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştık” dedi.

“Sosyal sorumluluk projesine döndü”

Yapılan projenin farklı boyutlarına da işaret eden Yaman, “Projemizle mahallelerden gelen kızlarımıza kansere karşı bilgilendirme yaptık. Kızlarımıza KETEM ile yaptığımız işbirliği neticesinde erken tanının öneminin anlattık. Öte yandan her buluşmadan sonra kızlarımız ile birlikte fidan dikimi yaptık. Bu çalışmayı kırsal mahallelerimizde de sürdürdük. Bugüne kadar 960 kızımızla bir araya geldik. Kızlarımız aracılığıyla da kırsal mahallelerde gönüllere dokunduk. Ayrıca genç kızlarımızın şehrimizi tanımalarını da sağladık. Bu tür etkinlikler ile gönüllere dokunmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
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