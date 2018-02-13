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Nusaybin’de yenileme çalışmaları hızla sürüyor

PKK’lı teröristlerin hendekler kazarak 6 mahalleyi tahrip ettiği Mardin’in Nusaybin ilçesinde yenilenme çalışmaları hızla sürüyor.Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, ilçede yapımı süren TOKİ konutları ve spor...

Nusaybin’de yenileme çalışmaları hızla sürüyor

PKK’lı teröristlerin hendekler kazarak 6 mahalleyi tahrip ettiği Mardin’in Nusaybin ilçesinde yenilenme çalışmaları hızla sürüyor.Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, ilçede yapımı süren TOKİ konutları ve spor...

13 Şubat 2018 Salı 12:36
Nusaybin’de yenileme çalışmaları hızla sürüyor

PKK’lı teröristlerin hendekler kazarak 6 mahalleyi tahrip ettiği Mardin’in Nusaybin ilçesinde yenilenme çalışmaları hızla sürüyor.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, ilçede yapımı süren TOKİ konutları ve spor alanını inceledi. İlk olarak Fırat Mahallesi Kanarya Bulvarı’nda yapımı devam eden TOKİ konutlarını yerinde inceleyerek bilgi alan Kaymakam Baysal, örnek daireleri ve alanda yapımı devam eden okulu denetledi. Baysal, SODES kapsamında Kışla Mahallesi Adar Sokak’ta yapımına başlanan spor tesisini gezdi. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi de alan Baysal, vatandaşlarla bir araya geldi. Baysal, daha sonra ise, Kaplan (Piling) Spor Kulübüne ve Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi’nde mücadele eden Nusaybin İpek Yolu Spor Kulübüne gelerek, kulüplere nakdi yardımda bulundu. Gençlerle sahada bir araya gelen Baysal, daha sonra oyunlarına eşlik etti. Antrenmana katılan Baysal, futbolcuların isteği üzerine kendilerini kırmayarak getirilen kramponları giyerek sahaya çıktı. Oyuncularla birlikte frikik ve penaltı atışları kullanan Baysal gençlere başarılar diledi.
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