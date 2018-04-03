Midyat’ta traktör park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı

MARDİN (İHA) – Mardin’in Midyat ilçesinde ön düzeni kırılan traktör park halindeki 3 araca çarptı. Traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Aziz Önen Lisesi arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan ve ön düzeni kırılan traktör park halindeki 3 araca çarptı. Kazada traktör sürücüsü K.D. yaralanırken otomobillerde maddi hasar meydana geldi. K.D. olay yerine çağrılan ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.