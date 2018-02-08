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Midyat’ta internet kafelerin denetimleri arttırılacak

Mardin’in Midyat ilçesinde Kaymakamlık tarafından internet kafe sahiplerine yönelik toplantı düzenlendi.Kaymakam Hüseyin Tekin, öğrencilerin suça bulaşmaması ve zararlı akışkanlardan korunmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam...

Midyat’ta internet kafelerin denetimleri arttırılacak

Mardin’in Midyat ilçesinde Kaymakamlık tarafından internet kafe sahiplerine yönelik toplantı düzenlendi.Kaymakam Hüseyin Tekin, öğrencilerin suça bulaşmaması ve zararlı akışkanlardan korunmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam...

08 Şubat 2018 Perşembe 16:53
Midyat’ta internet kafelerin denetimleri arttırılacak

Mardin’in Midyat ilçesinde Kaymakamlık tarafından internet kafe sahiplerine yönelik toplantı düzenlendi.

Kaymakam Hüseyin Tekin, öğrencilerin suça bulaşmaması ve zararlı akışkanlardan korunmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam ediyor. okul güvenliği toplantısının ardından bu kez internet kafelere yönelik toplantı düzenlendi. Kaymakam Tekin başkanlığında Hükümet Konağında düzenlenen toplantıya, Emniyet Müdürü Temel Salman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil İbrahim Çiftçi, Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Müftü Mehmet Şafii Bilik, mahalle muhtarları ve internet kafe sahipleri katıldı.

Öğrencilere için düzenlenen toplantıda uygulamaların ve denetimlerin sıklaştırılacağı kaydedildi.
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