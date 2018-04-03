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Mardin’de otizme karşı mavi ışık yak kampanyasına destek

Mardin Büyükşehir Belediyesi 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle ’Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyasına destek oldu.Yapılan farkındalık çalışmasına mardinmasa hizmet binasında mavi led ışıklar ile donatılara destek verildi. Sabah...

Mardin’de otizme karşı mavi ışık yak kampanyasına destek

Mardin Büyükşehir Belediyesi 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle ’Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyasına destek oldu.Yapılan farkındalık çalışmasına mardinmasa hizmet binasında mavi led ışıklar ile donatılara destek verildi. Sabah...

03 Nisan 2018 Salı 13:09
Mardin’de otizme karşı mavi ışık yak kampanyasına destek

Mardin Büyükşehir Belediyesi 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle ’Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyasına destek oldu.

Yapılan farkındalık çalışmasına mardinmasa hizmet binasında mavi led ışıklar ile donatılara destek verildi. Sabah saatlerine kadar yanan mavi ışık .alışması vatandaşların da takdirini kazandı. Bu arada Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman da çalışmaya destek vermek amacıyla alana geldi.

"Her zaman yanlarındayız"

Konu hakkında açıklama yapan Mardin Valisi ve Belediye Başkanı Mustafa Yaman, engelleri aşmak adına yapılan tüm projelerde belediye olarak var olacaklarını söyledi. Yaman, “Mardin’de Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman dezavantajlı grupları önemseyen bir yapıda çalışmalarımızı yapmaktayız. Projelerimizle dezavantajlı vatandaşlarımızın ve ailelerinin mutlu olmasına vesile olmaktayız. Engelli kardeşlerimizi de hiçbir zaman unutmadık. Onlara has projeler ile hep yanlarında olduk. Down kafemizi açarak örnek bir çalışmayı da hayata geçirdik. Otistik evlatlarımı ve kardeşlerimize has projelerimizle de yanlarında yer aldık” dedi.

Farkındalık çalışması

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Yaman, “Otizme karşı farkındalık ortaya çıkarmak ve bilinçlendirmek amacıyla Otizme Mavi Işık Yak isimli bir çalışma gerçekleştirildi. Bu konuda duyarlılık oluşturulması için her yerde mavi ışıklar ile bilinç uyandırıldı. Biz de Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak mardinmasa hizmet binamızı mavi ışıklar ile donatarak çalışmaya katıldık. Vatandaşlarımız da bu çalışmada bizim yanımızda oldu. Engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik desteklerimiz sürecek” diye konuştu.
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