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Mardin’de hırsızlık yapan 3 kişiden biri yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık yapan 3 şahıstan biri yakalandı.Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kızıltepe Cumhuriyet...

Mardin’de hırsızlık yapan 3 kişiden biri yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık yapan 3 şahıstan biri yakalandı.Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kızıltepe Cumhuriyet...

03 Nisan 2018 Salı 12:11
Mardin’de hırsızlık yapan 3 kişiden biri yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık yapan 3 şahıstan biri yakalandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile meydana gelen ikametten hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; hırsızlık olayına karışan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalarda, ikametten çalınan malzemelerin bir iş yerine satıldığı bilgisi alınmış ve ekiplerimizce yapılan operasyon sonucunda çalıntı malzemeler iş yerinde ele geçirilmiştir. Çalıntı malzemeleri satın alan şahıs gözaltına alınmış ve eşyalar mağdur şahsa teslim edilmiştir. Şahsın alınan ifadesinde malzemeleri kendisine 3 şahsın sattığı belirtmesi üzerine, şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar neticesinde 1 şahıs ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Diğer 2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.
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