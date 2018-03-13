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Mardin’de haklarında arama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Mardin Kızıltepe ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında arama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Mardin’de haklarında arama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Mardin Kızıltepe ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında arama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

13 Mart 2018 Salı 16:05
Mardin’de haklarında arama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı

Mardin Kızıltepe ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında arama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Nevruz öncesi Kızıltepe ilçesindeki denetimlerini arttıran Asayiş Büro Amirliği ekipleri park, bahçe, okul çevreleri ve metruk binalarda uygulama gerçekleştirdi. 50 ekiple gerçekleştirilen uygulamada 200 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, şüpheli araçlar arandı. Yapılan denetimde haklarında arama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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