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Mardin’de Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları il finali yapıldı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce her yıl Anadolu İmam Hatip Liseleri arası düzenlenen Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarının 9. İl finali Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.Anadolu İmam Hatip Liseleri arası düzenlenen yarışmada...

Mardin’de Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları il finali yapıldı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce her yıl Anadolu İmam Hatip Liseleri arası düzenlenen Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarının 9. İl finali Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.Anadolu İmam Hatip Liseleri arası düzenlenen yarışmada...

09 Nisan 2018 Pazartesi 16:45
Mardin’de Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları il finali yapıldı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce her yıl Anadolu İmam Hatip Liseleri arası düzenlenen Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmalarının 9. İl finali Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Anadolu İmam Hatip Liseleri arası düzenlenen yarışmada il genelinden öğrencilerimiz Arapça Şiir okuma ve Arapça Metin Canlandırma kategorilerinde yarıştı. Mardin Büyükşehir Belediyesi katkıları ile düzenlediğimiz program Artuklu Şakir Nuhoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Mardin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Artuklu Üniversitesi’nde ve İl Müftülüğünden uzman bir kadronun yer aldığı jürinin puanlaması sonucu yarışmalarda sıralama şu şekilde gerçekleşti.

Arapça Şiir Okuma Yarışmasında birinci Nursefa Avran Midyat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Yarışmada Avşin Yalçınkaya Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci oldu. Yarışmanın üçüncüsü ise Mardin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Nedve Bağış oldu.

Arapça Metin Canlandırma yarışmasında ise birinci Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi, ikinci Midyat Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncü Artuklu Şakir Nuhoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.

Yarışma sonunda tüm katılımcı okul yönetici, öğretmen ve öğrencilere Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından hediyeler verildi.
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