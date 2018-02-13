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Mardin’de akaryakıt kaçakçıları yakalandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde yapılan yol aramalarında akaryakıt kaçakçılarına 14 bin 231 lira para cezası kesildi.

Mardin’de akaryakıt kaçakçıları yakalandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde yapılan yol aramalarında akaryakıt kaçakçılarına 14 bin 231 lira para cezası kesildi.

13 Şubat 2018 Salı 12:52
Mardin’de akaryakıt kaçakçıları yakalandı

Mardin’in Artuklu ilçesinde yapılan yol aramalarında akaryakıt kaçakçılarına 14 bin 231 lira para cezası kesildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ‘kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik’ yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında, yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan bir tankere yönelik yapılan kontrollerde, araç yakıtının EPDK yönetmeliğine aykırı mühürsüz olarak sevkinin yapıldığı anlaşılmış, bunun üzerine araç üzerinde inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede, irsaliyesinde yakıtın İzmit ilinden Mardin İline getirildiği yer almakta olup, ancak yapılan kontrollerde aracın hiç İzmit iline gitmediği anlaşılmıştır. Aracın kamu kurumlarına kaçak akaryakıt temin etmek üzere olduğu anlaşılmış ve akaryakıta el konulmuştur. Araç üzerinde yer alan plaka kontrol edilmiş, ancak şase numarasıyla uyuşmadığı ve sahte olduğu tespit edilmesi üzerine, bahse konu araca 14 bin 231 lira Trafik para cezası uygulanmıştır. Bunun üzerine araç sürücüsü, şirket muhasebecisi ve şirket sahibi gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Ayrıca şirket sahibine ait bir başka tanker içerisinde kaçak fuel-oil sevkiyatı yaptığı anlaşılmış, araç ta yapılan kontrollerde; 25 bin kilogram kaçak fuel-oil, 5 adet mühürsüz sahte plaka, 6 adet mühür ve 8 adet irsaliye ele geçirilmiştir” denildi.
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