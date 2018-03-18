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Mardin’de Afrin için meşaleli zafer yürüyüşü

Mardin’in Artuklu ilçesinde Artuklu 1071 Derneği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin şehir merkezinde göndere çektiği Türk bayrağı sonrası Mardin’de meşaleli zafer yürüyüşü gerçekleştirdi.Çanakkale zaferinin 103. yıl dönümü kutlamaları...

Mardin’de Afrin için meşaleli zafer yürüyüşü

Mardin’in Artuklu ilçesinde Artuklu 1071 Derneği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin şehir merkezinde göndere çektiği Türk bayrağı sonrası Mardin’de meşaleli zafer yürüyüşü gerçekleştirdi.Çanakkale zaferinin 103. yıl dönümü kutlamaları...

18 Mart 2018 Pazar 23:35
Mardin’de Afrin için meşaleli zafer yürüyüşü

Mardin’in Artuklu ilçesinde Artuklu 1071 Derneği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin şehir merkezinde göndere çektiği Türk bayrağı sonrası Mardin’de meşaleli zafer yürüyüşü gerçekleştirdi.

Çanakkale zaferinin 103. yıl dönümü kutlamaları ve şehitleri anma programı için dernek binasında bir araya gelen onlarca vatansever genç meşalelerle Mardin şehir merkezinde, Afrin şehir merkezindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısını kutladı. Nusurullah Caddesi, Vali Ozan Caddesi ve PTT Caddesinde meşalelerle yürüyen vatansever gençler, 15 Temmuz Şehitler parkında yürüyüşlerini sonlandırdı. Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırmızıoğlu, Afrin’de süren Zeytindalı Harekatını tüm detaylarıyla takip ettiklerini belirterek, “Çanakkale zaferinin 103. yılın da Türkiye Cumhuriyeti yeni bir destan daha yazmış Afrin’de Türk bayrağını dalgalandırmıştır. Yedi düvelin pür dikkat odaklandığı Afrin’de Türk Milletinin yazdığı destanın dünyaya bir ders niteliğinde. Avrupa terörizme kucak açarken Türkiye terör ve terör destekçilerin yanında dimdik durmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Zeytindalı Harekatıyla,hem terörle mücadele etmekte hem de sınırlarımıza ilişkin meşru müdafaa hakkını kullanarak sınır güvenliğini sağlamaktadır. Bu uğurda verdiğimiz aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Son terörist temizlenene kadar bu operasyonun sürmesi gerektiğine tüm kalbimle inanıyorum. Değil Avrupa tüm Dünya bir olsa Türk’ün bileğini bükemeyecektir ve Afrin’de bugün dalgalanan şanlı bayrağımız ülkemizin gücünü dünya’ya göstermiştir” dedi.
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