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Mardin’de 11 bin 430 çocuk pistte mutlu oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesinin sömestr tatili hediyesi olarak çocuklar için hazırlattığı buz pistinde 11 bin 430 öğrenci keyifli bir tatil geçirdi.Mardin Büyükşehir Belediyesinin sömestr tatili hediyesi olarak çocuklar için hazırlattığı...

Mardin’de 11 bin 430 çocuk pistte mutlu oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesinin sömestr tatili hediyesi olarak çocuklar için hazırlattığı buz pistinde 11 bin 430 öğrenci keyifli bir tatil geçirdi.Mardin Büyükşehir Belediyesinin sömestr tatili hediyesi olarak çocuklar için hazırlattığı...

19 Şubat 2018 Pazartesi 13:05
Mardin’de 11 bin 430 çocuk pistte mutlu oldu

Mardin Büyükşehir Belediyesinin sömestr tatili hediyesi olarak çocuklar için hazırlattığı buz pistinde 11 bin 430 öğrenci keyifli bir tatil geçirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin sömestr tatili hediyesi olarak çocuklar için hazırlattığı buz pistinin kapanış töreni yapıldı. Törene, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, birim amirleri ve çocuklar katıldı. Amaçlarının, geleceğin teminatı olan çocukların mutlu yaşadığı bir şehir inşa etmek olduğunu belirten Vali Yaman, “İlimizde son zamanlarda güzel çalışmalar gerçekleşmektedir. Büyükşehir Belediyemizin eliyle Mardin değişimi yaşamaktadır. Biz bu değişimde en çok mutlu olması gerekenlerin çocuklarımız olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle ‘Çocuk Gülerse Şehir Güler’ diyerek projeler yapıyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için spora teşvik ediyoruz. Yaz aylarına tatilin güzel geçmesi için on binlerce çocuğumuzun faydalandığı kurslar ve portatif havuzlardan sonra, buz pistini de yarı yol tatilinde çocuklarımıza armağan ettik” dedi.

Piste kısa sürede büyük ilgi olduğunu aktaran Yaman, “Buz pistini kurmamızın akabinde yoğun bir ilgi ve teveccüh ile karşılaştık. Hergün evlatlarımız piste gelerek buz sporlarını öğrenme imkanına sahip oldular. Yaşadıkları bu ayrıcalıkla unutulmaz anlar yaşadılar. 1 ayda ilimizin her yerinden gelen 11 bin 430 çocuğumuz isabetli bir proje yaptığımızı bize bir kez daha gösterdi. Bu tip çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Çocuklar ise Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman’a teşekkür etti.
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