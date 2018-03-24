Mardin Büyükşehir Belediyesi Kızıltepe’yi güzelleştiriyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kızıltepe’de köprülü kavşak altında bulunan göbekte peyzaj çalışmasına devam ediyor.

Yeşil bir Mardin hedefiyle çalışmalarına hız veren Mardin Büyükşehir Belediyesi kent girişlerinin imajını değiştirmek amacıyla refüj ve kaldırımları yeniliyor. Büyükşehir belediyesi kentin çeşitli noktalarında fidan dikerek geleceğe yatırım yapıyor. Bu konuda ciddi çalışmalar yapan belediye, aynı hassasiyeti ilçelere de gösteriyor. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kızıltepe’de köprülü kavşak altında bulunan göbekte peyzaj çalışmasına devam ediyor.