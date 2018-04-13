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Kızıltepeli kadınlar sağlıkla yaşam hakkında bilinçlendirildi

Mardin’in Kızıltepe’de düzenlenen konferansta Kızıltepeli kadınlar Dr. Ender Saraç tarafından sağlıklı yaşam hakkında bilinçlendirildi.Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme konusundaki çalışmalarıyla bilinen Dr. Ender Saraç Kızıltepe...

Kızıltepeli kadınlar sağlıkla yaşam hakkında bilinçlendirildi

Mardin’in Kızıltepe’de düzenlenen konferansta Kızıltepeli kadınlar Dr. Ender Saraç tarafından sağlıklı yaşam hakkında bilinçlendirildi.Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme konusundaki çalışmalarıyla bilinen Dr. Ender Saraç Kızıltepe...

13 Nisan 2018 Cuma 11:52
Kızıltepeli kadınlar sağlıkla yaşam hakkında bilinçlendirildi

Mardin’in Kızıltepe’de düzenlenen konferansta Kızıltepeli kadınlar Dr. Ender Saraç tarafından sağlıklı yaşam hakkında bilinçlendirildi.

Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme konusundaki çalışmalarıyla bilinen Dr. Ender Saraç Kızıltepe Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta Kızıltepeli kadınlar ile bir araya geldi. Kadınlara sağlıklı yaşam hakkında bilgiler veren Dr. Saraç kadınlarda genellikle D vitamini ve kalsiyum eksikliği olduğunu vurguladı. Saraç, D vitamini ve kalsiyum eksikliği sonucunda ortaya çıkabilecek hastalıkları belirterek sağlıklı beslenmenin önemini anlattı.

Hazır gıdaların tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Saraç, “Türkiye’de insanlar şekerli ve asitli meşrubatlara, mısır şurubuna, hamur işlerine ve hazır sanayi ürünü keklere, kurabiyelere, cipslere alıştırıldılar. Her gün tatlı, börek, kek, çörek, cips, gofret, hazır kekler birde yanında şekerli meşrubatlar içen kişi günde bir büyük şişe rakı içen kişi kadar karaciğerini yağlandırıyor. O yüzden bunları evinize sokmayın. Alışverişe büyüteçle çıkın üzerinde glikoz, mısır şurubu yazan şeyleri almayın” dedi.

“Yağ yakıp direnç egzersizleri ile kas yapın”

Saraç, geçmişten bugüne yaşam ve beslenme düzeninin değişiminden bahsederek eski kuşakların daha sağlıklı şimdiki neslin ise hastalıklara yatkın oluşunun en önemli nedenlerinin başında egzersiz yapmamak ve beslenme şeklinin geldiğini anlattı.
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