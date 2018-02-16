Kızıltepe’de sınava hazırlanan öğrencilere psikolojik destek

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir psikolog tarafından öğrencilere değişen yeni sınav sistemi ile ilgili seminerler veriyor.

Kızıltepe’de lise ve üniversite sınavlarına girecek olan okulların öğrencilerine ’Stressiz Okul’ semineri veriliyor. Ekipler her gün belirledikleri okula giderek öğrencilerle buluşuyor. Öğrencilere, değişen sınav sistemi ve sınav kaygılarıyla baş etme yöntemleri hakkında bilgiler veriliyor. Kızıltepe Belediyesi psikoloğu tarafından öğrencilere verilen seminer, öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Seminerin öğrenciler için çok verimli geçtiğini vurgulayan psikolog, yaşamda her insanın bir kaygısı olduğunu, bu kaygıların da insanlarda zaman zaman başarısızlığa neden olabildiğini söyledi.