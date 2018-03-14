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Kızıltepe’de kumar operasyonu

Mardin Kızıltepe ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir işyerine operasyon düzenlendi. 7 kişi hakkında işlem yapıldı.Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yasadışı bahis ve kumarın önüne geçmek amacıyla umuma açık...

Kızıltepe’de kumar operasyonu

Mardin Kızıltepe ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir işyerine operasyon düzenlendi. 7 kişi hakkında işlem yapıldı.Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yasadışı bahis ve kumarın önüne geçmek amacıyla umuma açık...

14 Mart 2018 Çarşamba 12:15
Kızıltepe’de kumar operasyonu

Mardin Kızıltepe ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir işyerine operasyon düzenlendi. 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yasadışı bahis ve kumarın önüne geçmek amacıyla umuma açık yerlerde yaptığı denetimlerde kumar oynatıldığı tespit edilen bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda poker fişi, iskambil kağıdı ve bir miktar para ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, işyeri mühürlendi. İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken kumar oynayan şahıslara da para cezası uygulandı. 7 kişi hakkında işlem yapıldı.
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