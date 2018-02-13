Kızıltepe’de kavga sonrası cephanelik ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çıkan bir kavganın ardından emniyetin yaptığı baskında kavga edenlerin üzerinden cephanelik çıktı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile ilçede meydana gelen kavga olayıyla ilgili geniş çaplı araştırma başlatılmış, yapılan araştırmalarda, 1 adet 1986 RK 5219 AK 47 silah, 1adet boş AK 47 şarjör, 25 adet AK 47 fişeği, 1 adet Thomson olarak tabir edilen silah ve 2 adet şarjör, şarjörler içerisinde toplam, 32 adet 9 mm fişek, 61 adet uzun namlulu silah fişeği, 44 adet yeşil kırmızı renkli av tüfeği fişeği, 5 adet uzun namlulu silahlara ait boş kovan ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada, olaylarla ilgisi olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.