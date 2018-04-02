Genç kızlar Nusaybin’de buluştu

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Genç kızlar buluşuyor" projesi için Nusaybin ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Genç kızlar buluşuyor” projesi için Nusayin ilçesinde düzenlenen etkinliğe Mardin Valisi Mustafa Yaman’ın eşi Gülseren Yaman, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ergün Baysal’ın eşi Sinem Baysal ve Nusaybinli genç kızlar katıldı. Etkinlik çerçevesinde bir araya gelen genç kızlar, gönüllerince eğlenirken ilçenin tarihi Mor Yakup Kilisesini gezdi. İlçede görev yapan güvenlik güçlerini de ziyaret edilirken Nusaybin Devlet Hastanesinde yatan hastalar da unutulmadı. Hasta vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan heyet daha sonra ilçeden ayrıldı.