Emniyet Müdürü Onar, personelinin mutluluklarına ortak oldu

Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, yeni evlenen, doğum yapan ve çocuğunu sünnet ettiren polis memurları ile bekçilere altın hediye etti.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Polis Evi’nde, yeni evlenen, doğum yapan ve çocuğunu sünnet ettiren polis memurları ile bekçiler için tören düzenlendi. Törene, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Yardımcıları Cihat Mailoğlu, Halil Kısalar, Fatih Sola, Yaşar Mercan, Cihan Karabıçak ve Resul Saygılı ile polisler, bekçiler ve aileleri katıldı. Törende, Emniyet Müdürü Onar, 109 polis ve bekçiye sosyal fondan alınan çeyrek altınları verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un mesajlarının okunduğu törende konuşan Onar, kentte halkın desteğiyle teröre fırsat vermeyerek, güven ve huzur ortamının sağlandığını belirterek, “Personelimizin bir arada olduğu güzel günlerine ortak olduğumuz bir program. En kötü günümüzün böyle güzel günlerde olduğu gibi olmasını istiyoruz. Yeni doğan çocukları bir ise iki, iki ise üç olsun istiyoruz. Tüm Mardinlilerin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Şimdiye kadar halkımızın polisimize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizde artık huzur ve güven ortamıyla turizm konuşmanın halkımızın güven içinde yaşamasının mutluluğunu yaşıyoruz. Hem Mardin il emniyet müdürlüğünde ki görevli arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı halkımıza da bizlere verdiği destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.