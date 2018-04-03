BİK’ten kurumsal iletişim uygulamaları ve yönetimi

Basın İlan Kurumu Mardin İl Müdürlüğü, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile birlikte ’Kamu kurumlarında basın ve halkla ilişkiler müdürlüklerinde çalışan personelin kurumsal iletişim uygulamaları ve yönetimi’ projesi eğitimlerine başladı.

Mardin’de 2-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen eğitimlere Basın İlan Kurumu Mardin İl Müdürü Adnan Günbegi, Basın İlan Kurumu Proje Koordinatörü Cenk Koray Doğan ve 4 ilden kurum halkla ilişkiler sorumluları katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mardin Basın İlan Kurumu Müdürü Adnan Günbegi projenin hayata geçmesinde emeği geçen Mardin Valisi Mustafa Yaman, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca ve Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ’a teşekkür etti. Günbegi, “Bu proje kapsamında Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının, basın ve halkla ilişkiler müdürlüğünde çalışanlarına deneyimsel öğrenme teknikleri ile desteklenen kurumsal iletişim eğitimi verilecek. Bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi ve hizmet kalitesi niteliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Eğitimlerimiz şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Basın İlan Kurumu Proje Koordinatörü Cenk Koray Doğan iletişimin bir kurum için verimliliğin ve kalitenin temeli olduğunu söyledi. Doğan, “Dış hedef kitleyle etkileşimi temin ederek, kurumun itibarını yönetmek adına belli kurallar içinde gerçekleşen süreç olarak tanımlanan kurumsal iletişim, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması, işleyişini sağlaması için gereken üretim ve yönetim süreci içinde, kurumu oluşturan bölüm ve ögeler arasında eşgüdümü, bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi, değerlendirmeyi, eğitimi, karar almayı ve denetimi sağlamaktadır” diye konuştu.

Gerçekleştirilen bu proje ile toplumun ve basın işletmelerinin kamu kurumları ile olan iletişim kalitesinin artırılması olduğuna değinen Doğan; “Kurumların hizmet kalitesinin yükseltilmesi, kurumların ürettikleri hizmetlerde vatandaş memnuniyetinin artması kamuya olan güven ve algının değişmesine neden olacaktır” dedi.