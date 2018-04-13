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AK Parti Mardin Danışma Meclis Toplantısı

AK Parti Mardin İl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı.Mardin’de bir otelde dün yapılan toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Mardin Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Başkanı...

AK Parti Mardin Danışma Meclis Toplantısı

AK Parti Mardin İl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı.Mardin’de bir otelde dün yapılan toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Mardin Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Başkanı...

13 Nisan 2018 Cuma 13:15
AK Parti Mardin Danışma Meclis Toplantısı

AK Parti Mardin İl Danışma Meclis Toplantısı yapıldı.

Mardin’de bir otelde dün yapılan toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Mardin Milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Başkanı Nihat Eri, ilçe başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Miroğlu, Mardin’de 2019 seçimleri için önemli bir hazırlık safhası geçirdiklerini belirterek, “Mardin’de 2019 seçimlerine önemli bir hazırlık safhası geçirdik. Mardin Doğu ve Güneydoğu’da herhangi bir il değil ebette ki bütün illerimiz kıymetli ama şu dünyanın konjonktürüne baktığınız zaman geçen hafta soğuk savaş rüzgarları esiyordu, insanlar soğuk savaşı konuşuyordu, Rusya ve İngiltere arasında geçen ABD’nin de dahil olduğu casusluk krizi, sonra kendimizi birden bire füzelerin ateşlenme tehlikesi ile karşı karşıya bulduk. Dolayısıyla Mardin’e ben biraz bu gözle bakıyorum. Mardin konumu gereği, Irak ve Suriye’deki çatışma süreçlerini ve dünyanın adeta 3. savaşının emarelerinin görüldüğü bir coğrafyada olmasına rağmen birlik ve beraberliğini sürdürüyor olması, hendek meseleleri, 15 Temmuz bütün bu imtihanlardan başarıyla çıkması bakımından bence 2019 seçimlerinin en önemli şehirlerinden biri olacaktır. Hep söylüyoruz siyasi gündemimize döneceğiz teşkilat içi meseleleri artık geride bıraktık çok şükür bu konuda güçlü bir irademiz var ve bu iradeyi siyasetle, halkla buluşturmak için hep beraber çalışacağız ama tabii ki çalışırken bir siyasi gündemimiz olacak naçizane dört temel konuda parti teşkilatlarımızın ciddi bir hazırlık yaşaması gerektiğine inanıyorum önümüzdeki dönemde bu hazırlıklardan biri MHP ve AK Parti arasındaki ittifakı iyi anlamak ve bunu halka iyi anlatmak, çünkü Doğu ve Güneydoğu’da muhafazakar seçmenimizle aramızda sanki bir bariyermiş gibi ya da olumsuz bir sonuca yol açacakmış gibi görünüyor ama ben hiçbir zaman böyle düşünmedim. Fakat bu konuda da AK Parti’nin Doğu ve Güneydoğu’da bilhassa doğru anlaşılması gerekiyor” dedi.

Afrin’e ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Miroğlu, “Afrin’de yarın ne olacağının sorusu bile ortada duruyor karşılığı olmayan bir soru bu, çünkü füzelerin ateşlenmesinden bahsedildiği bir dönemde bizim Afrin’deki iktidarı yerel halka vermek ve orada yeni bir model oluşturmak fikri herhalde emperyalist amaçlarla bölgeye yeniden şekil vermeye çalışan güçlerin hiçbir zaman hoşuna gitmeyecektir, ekonomide en son oynadıkları oyunlar bunun en açık ifadesidir” diye konuştu.
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