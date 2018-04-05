Zeytin sineğine karşı tuzak kuruldu

Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekipler, zeytin bahçelerinin ana zararlılarından olan zeytin sineği ile mücadele kapsamında, ilaçlama zamanlarını tespit etmek için sinek tuzakları hizmete soktu.

Manisa’nın Salihli ilçesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından zeytin sineğine karşı mücadele başlatıldı Zeytin sineği popülasyonunu takip edebilmek için Salihli’nin Yeşilova, İğdecik, Bahçecik, Hacıhıdır, Poyraz, Gökeyüp ve Tekelioğlu Mahallelerinde toplam 7 tuzak astıklarını ifade eden İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Demir, zeytin güvesi, yaprak, çiçek ve meyve nesli takibi kapsamında tuzakların takibi ve kontrolü neticesinde Salihli Bölgesindeki zeytin sineği popülasyonunun artması durumunda tüm üreticilere ilaçlama için gerekli duyuruların yapılacağını söyledi.

Demir, ilaçlama ilanı verildiğinde ise üreticilerin ruhsatlı ilaçlarla ilaçlama yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.