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Yunusemreli muhtarlar Kıbrıs’ı gezdi

Yunusemre Belediyesi, ilçedeki muhtarları Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleştirildiği topraklara götürdü.Kıbrıs’ta harekatın gerçekleştirildiği topraklarda Suriçi, Büyükhan, Selimiye Camii, Barbarlık Müzesi, Lala Mustafa Paşa...

Yunusemreli muhtarlar Kıbrıs’ı gezdi

Yunusemre Belediyesi, ilçedeki muhtarları Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleştirildiği topraklara götürdü.Kıbrıs’ta harekatın gerçekleştirildiği topraklarda Suriçi, Büyükhan, Selimiye Camii, Barbarlık Müzesi, Lala Mustafa Paşa...

19 Mart 2018 Pazartesi 15:55
Yunusemreli muhtarlar Kıbrıs’ı gezdi

Yunusemre Belediyesi, ilçedeki muhtarları Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleştirildiği topraklara götürdü.

Kıbrıs’ta harekatın gerçekleştirildiği topraklarda Suriçi, Büyükhan, Selimiye Camii, Barbarlık Müzesi, Lala Mustafa Paşa Camisi’ni gezen Yunusemreli muhtarlar, Kıbrıs Şehitliğini de ziyaret ederek dua etti. 3 gün süren geziden mutlu dönen muhtarlar kendilerine bu imkanı sağlayan Yunusemre Belediyesine teşekkürlerini sundular. Bu tür organizasyonları önemsediklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yunusemre Belediyesi kurulduğu günden itibaren bu ülkenin var olmasını canlarını vererek sağlayan şehitlerimizi anmak ve onların aziz hatıralarını yaşatmak için birçok program yaptı. Ülkemiz içinde ve dışında bilhassa Kıbrıs’taki şehitliğimizi, toplumun değişik katmanlarındaki vatandaş, gazi, gazi yakını, şehit yakını ve milletin temsilcisi olan muhtarlarımızın ziyaret etmelerini sağlayarak aziz şehitlerimizin hatıralarını canlı tuttu” dedi.
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