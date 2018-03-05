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Yunusemre’den Uncubozköy’de yol çalışması

Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi’nde yol yapım çalışması gerçekleştiriyor.Yunusemre Belediyesi ilçede yol genişletme ve yapım çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Adliyesi’nin güneyinde, daha önce sürücü kurslarının kullandığı...

Yunusemre’den Uncubozköy’de yol çalışması

Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi’nde yol yapım çalışması gerçekleştiriyor.Yunusemre Belediyesi ilçede yol genişletme ve yapım çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Adliyesi’nin güneyinde, daha önce sürücü kurslarının kullandığı...

05 Mart 2018 Pazartesi 14:39
Yunusemre’den Uncubozköy’de yol çalışması

Yunusemre Belediyesi, Uncubozköy Mahallesi’nde yol yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Yunusemre Belediyesi ilçede yol genişletme ve yapım çalışmalarını sürdürüyor. Manisa Adliyesi’nin güneyinde, daha önce sürücü kurslarının kullandığı alanda yol genişletme çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alanda hummalı bir çalışma yürütüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Alanın mülkiyeti Manisa Büyükşehir Belediyesi’ndeydi. Büyükşehir Belediyesi bu alanı satınca inşaat ruhsatı Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen müteahhit firma inşaata başlamak için belediyemize müracaat etti. Özellikle Adliye ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uncubozköy Kampüsü tarafına olan trafik akışının inşaattan dolayı kesilme durumu söz konusu. Alınan meclis kararı gereği genişliği 18 metrenin üzerinde olan yolların bakımı Büyükşehir Belediyesi’ne bu rakamın altında olan yolların bakımı ise ilçe belediyesine aittir. Bu alanda 12 metre olduğu için bu yolun yapımını belediyemiz yapıyor. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi ve ilgili firma tarafından bizlere talepte bulunulunca çalışmalarımıza başladık” dedi.
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