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Yunusemre’den Cemal Ergün Caddesi’nde çalışma

Yunusemre Belediyesi, Cemal Ergün Caddesi’nde peyzaj çalışması yaparak caddeyi güzel bir görünüme kavuşturuyor.İlçeye bir yandan yeni parklar kazandıran Yunusemre Belediyesi, diğer yandan da mevcut parklarda peyzaj çalışması gerçekleştiriyor....

Yunusemre’den Cemal Ergün Caddesi’nde çalışma

Yunusemre Belediyesi, Cemal Ergün Caddesi’nde peyzaj çalışması yaparak caddeyi güzel bir görünüme kavuşturuyor.İlçeye bir yandan yeni parklar kazandıran Yunusemre Belediyesi, diğer yandan da mevcut parklarda peyzaj çalışması gerçekleştiriyor....

12 Nisan 2018 Perşembe 11:32
Yunusemre’den Cemal Ergün Caddesi’nde çalışma

Yunusemre Belediyesi, Cemal Ergün Caddesi’nde peyzaj çalışması yaparak caddeyi güzel bir görünüme kavuşturuyor.

İlçeye bir yandan yeni parklar kazandıran Yunusemre Belediyesi, diğer yandan da mevcut parklarda peyzaj çalışması gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarını yoğunlaştırırken; Uncubozköy Cemal Ergün Caddesi ve Gülbahçe Mahallesinde çevre ve park düzenlemesi ile peyzaj çalışması yapıyor. Belli bir program dahilinde çalışmaların sürdürüleceği ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Bahar aylarıyla birlikte park ve bahçelerde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Tüm mahallelerimizde yeni park ve yeşil alanlar oluşturuyoruz. Bununla birlikte cadde ve mevcut parklarımızda çevre düzenlemesi yapıyoruz. Çalışmalarımız belli bir program dahilinde yaz süresince devam edecek” diye konuştu.
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