Yunusemre’deki kentsel dönüşüm Türkiye’ye örnek olacak

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kentsel dönüşüm projesinde çıkarılmak istenen spekülasyonlara cevap verdi. Kentsel Dönüşüm Ofisi önünde vatandaşlara seslenen Başkan Çerçi, “Türkiye’nin en güzel şehir merkezini Yunusemre’de kuracağız. Bunu yaparken de hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz” diye konuştu.

Yunusemre Belediyesi’nin kentin merkezini oluşturmak için yola çıktığı Laleli, Mesir, Mutlu ve Lalapaşa Mahallelerinde hayata geçireceği kentsel dönüşüm projesinde planlar askıdan indi. Kamu kurumları, meydanı, yeşil alanları, konutlarıyla birlikte depreme dayanıklı, modern yapıların yer alacağı projeyle ilgili çıkarılmak istenen spekülasyonlara ilk ağızdan yanıt geldi. Kentsel Dönüşüm Ofisi önünde düzenlediği toplantıyla sorulara cevap veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, modern bir kent merkezi projesini hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Sıra mimari tasarımda

Vatandaşların sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Çerçi, “Yönetime gelir gelmez vatandaşımızın sağlam yapılarda oturması için çalışmalarımıza başladık. Meydanıyla, kamu kurumlarıyla, yeşil alanlarıyla, okullarıyla, ibadethaneleriyle, ticaret alanlarıyla bir şehir merkezi projesi için yoğun mesai harcıyoruz. Bunun için planlarımızı hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yolladık. Planlar 30 Mart Cuma Günü askıdan indi. Bundan sonra mimari tasarım süreci başlayacak. Bu süreç sonrasında projenin maketi hazırlanarak hak sahiplerine gösterilecek. Sonrasında hak sahiplerimizle görüşmelerimiz başlayacak. Bu da tamamlandıktan sonra proje etaplar halinde ihaleye çıkarılacak” diye konuştu.

Türkiye’de bir ilk olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın projeyi yakından takip ettiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Bakanlığımız 15 yılda 7 milyon 500 bin konutu dönüştürmeyi planlıyor. Bu proje de bakanlığın Manisa’da yaptığı ilk kentsel dönüşüm projesidir. Yine 70 hektar alanda dönüşüm olan Türkiye’de başka bir örnek yok. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu projeyi yakından takip ediyor. Biz bir şehir merkezi oluşturmak istiyoruz. Gelecek nesle güzel bir miras bırakma niyetindeyiz. 4 yıllık bir belediye olmamıza rağmen elimizi taşın altına koyduk. Vatandaşımızın Allah korusun depremde zarar görmemesi, daha güvenli konutlarda, güzel bir şehirde yaşaması için harekete geçtik” ifadelerini kullandı.

Projeyi anlattı

Uygulanacak projenin artılarını sıralayan Başkan Çerçi, “Vatandaşımızın herhangi bir mağduriyeti söz konusu değildir. Projeye baktığımızda tüm konutlar metrekare bazında yüzde 10 büyüyor. Okul, cami sağlık tesislerinin sayısı arttırılıyor. Toplam yeşil alan, projenin tamamında 2 katına çıkarılıyor. Yerinde dönüşüm modeli esas alınıyor. Dolayısıyla kimse başka mahallede yaşamak zorunda kalmayacak. Konutlar depreme dayanıklı, asansörlü, doğalgazlı hale geliyor. Konutların en az 2 cephesi olacak. Tüm binaların ön ve arkası yeşil alan ve otopark alanı olacak. Mevcut evlerinizin bulunduğu alan yeni plan ile yol, yeşil alan, okul gibi olabilir ancak yeni evleriniz en yakın yapı adasında verilecek. Evlerin boşaltılmasından itibaren sahibi olduğu ev kadar 36 aya kadar devletten kira desteği alacak. Hak sahiplerimiz müteahhitle değil; belediyemizle muhatap olacak. Evlerinizin satış değeri artacak. Tüm bunlara baktığımızda mağduriyet bunun neresinde?” dedi.

‘Negatif algı oluşturulmak isteniyor’

Belediye Başkanı Çerçi açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Benim burada bir karış toprağım yok. Nasıl rant sağlayabilirim. Ya da daha o aşamaya bile gelmemişken; proje Kayserili, İstanbullu müteahhitlere ya da yandaşlara yaptırılacak demenin amacı hak sahiplerimizin kafasını karıştırmaktan başka bir şey değildir. Bu proje devlet projesidir. Devlet garantili bir projedir. Hak sahiplerimizin onayıyla yapılacak bir projedir. Hak sahiplerimiz istemezse zaten olmaz. Sırf hak sahiplerimizin sorularına taleplerine cevap vermek adına Kentsel Dönüşüm Ofisimizi kurduk. Burada belediye başkan yardımcımız, kentsel tasarım müdürümüz başta olmak üzere tüm teknik personellerimiz vatandaşlarımızın sorularını bizzat yanıtlıyor. Şahsım burada 52 toplantı düzenleyerek hak sahiplerimizle bir araya geldim. Vatandaşımıza rağmen hiçbir şey yapmayız. Bu siyaset üstü bir çalışma. Bazı siyasi çevrelerin bunu kullanmasına fırsat vermeyin. Cevabını veremeyeceğimiz hiçbir soru yok. Vatandaşlarımız algı yönetimiyle yanlış yönlendiriliyor.”