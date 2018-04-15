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Yunusemre’de ova yolları düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi ilçede ova yollarının yapımını 2018 yılında da sürdürüyor. Karaahmetli’de ova yolları yapımını tamamlayan belediye ekipleri, Maldan’da ise ova yolu yapımına devam ediyor.Yunusemre Belediyesi kırsal mahallelerde ova...

Yunusemre’de ova yolları düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi ilçede ova yollarının yapımını 2018 yılında da sürdürüyor. Karaahmetli’de ova yolları yapımını tamamlayan belediye ekipleri, Maldan’da ise ova yolu yapımına devam ediyor.Yunusemre Belediyesi kırsal mahallelerde ova...

15 Nisan 2018 Pazar 13:05
Yunusemre’de ova yolları düzenleniyor

Yunusemre Belediyesi ilçede ova yollarının yapımını 2018 yılında da sürdürüyor. Karaahmetli’de ova yolları yapımını tamamlayan belediye ekipleri, Maldan’da ise ova yolu yapımına devam ediyor.

Yunusemre Belediyesi kırsal mahallelerde ova yolları yapımına devam ediyor. Belediyenin yaptığı yollar ile üreticiler tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşıyor. 2018 yılı çalışmalarına başlayan Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karaahmetli’de ova yollarının yapımını tamamlarken; Maldan Mahallesi’nde ise çalışmalarına devam ediyor. Sezon öncesi ova yollarında çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet çerçi, 65’i kırsal mahalleden oluşan ilçede üreticilerin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşımını sağlamaları için 2018 yılında da ova ve arazi yollarını düzenlediklerini söyledi. Başkan Çerçi çalışmanın belirli bir program dahilinde ihtiyaç olan tüm yollarda yapılacağını belirtti. Mahalle sakinleri belediyenin yaptığı yol çalışmalarından dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.
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