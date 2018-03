Yunusemre’de kentsel dönüşüm süreci

Yunusemre Belediyesinin kentsel dönüşüm hamlesine ilişkin vatandaşları bilgilendirmeye hazır olduklarını söyleyen Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Can Mercül, “Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak” dedi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Can Mercül, Kentsel Tasarım Müdürü Vacide Elmalı ve Mimar Saniye Altay, belediyenin 4 mahallede hayata geçireceği kentsel dönüşüm projesi hakkında bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Programda, bölgedeki hiçbir hak sahibinin mağdur edilmeyeceğine vurgu yapıldı. Laleli-Mesir, Mutlu ve Lalapaşa mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yerinde dönüşüm modelinde olan tek projesinde özverili bir çalışma yürütüldüğüne dikkat çeken Can Mercül, “Biz kentsel dönüşüm yapacağımız iki bölge için rezerv alan belirlemedik. Herkes kendi yerinde dönüşüme uğrayacak. Kentsel tasarım projeleri kesinleşip, maketler konulduktan sonra vatandaşlarımız ile birebir görüşmeler olacak. Bu projeden sonra dönüşüme uğrayan her yer kıymetlenecek. Vatandaşlarımız mağdur olmayacak” dedi.

Kentsel Tasarım Müdürü Vacide Elmalı ise Laleli’de kurulan Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde vatandaşların sorularının yanıtlandığını, bu konuda sorulacak her soruya memnuniyetle yanıt vereceklerini aktardı. Elmalı, “Kentsel dönüşüm projesiyle ilgili vatandaşlarımıza bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Planlarımız askıda. Askı süresinden sonra itirazlar bakanlık tarafından değerlendirilecek. Kentsel tasarım projelerimiz bittikten sonra bakanlığa sunacağız. Daha sonra da vatandaşlarımız evlerimizin maketlerini görebilecek. Bütün hak sahiplerinin istediği her şeyi projede dile getirmeye çalıştık. Örneğin büyük balkon ve kiler gibi istekler vardı. Biz bu istekleri yerine getirdik. Yine oturdukları evden yüzde 10 daha büyük bir evde oturacaklar. Vatandaşlarımız Yunusemre Belediyesi ile muhatap olup uzlaşmayı belediye ile yapacaklar” diye konuştu.

Mimar Saniye Altay ise şunları söyledi: “Hak sahiplerine mevcut dairelerinin yüzde 10 fazlası verilecek. Yeşil alanı olan ve 2018 teknolojisinde, bir yapıda bulunması gereken ne varsa hepsini içerisinde barındıran daireler yapılacak. Kimsenin tereddüttü olmasın”