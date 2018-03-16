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Yunusemre’de ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Yunusemre Belediyesi, ‘1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor’ Projesi kapsamında ilçede ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.Bahar aylarıyla birlikte çevre düzenlemesi çalışmalarına hız veren Yunusemre Belediyesi, ilçeyi ağaçlandırıyor....

Yunusemre’de ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Yunusemre Belediyesi, ‘1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor’ Projesi kapsamında ilçede ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.Bahar aylarıyla birlikte çevre düzenlemesi çalışmalarına hız veren Yunusemre Belediyesi, ilçeyi ağaçlandırıyor....

16 Mart 2018 Cuma 18:08
Yunusemre’de ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Yunusemre Belediyesi, ‘1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor’ Projesi kapsamında ilçede ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Bahar aylarıyla birlikte çevre düzenlemesi çalışmalarına hız veren Yunusemre Belediyesi, ilçeyi ağaçlandırıyor. 1 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor Projesi kapsamında Tekstilciler Sitesi, Mareşal Fevzi Çakmak, Muradiye, Sarıahmetli, Maldan ve Dazyurt Mahallesi’ni ağaçlandıran Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yüzlerce ağacı toprakla buluşturdu. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu, “Bahar aylarıyla birlikte park ve bahçe, cadde ve şehrin muhtelif noktalarında çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Belirli bir program dahilinde devam eden ağaçlandırma çalışmalarımızla da yüzlerce fidanı toprakla buluşturduk, buluşturmaya da devam ediyoruz. Ekiplerimiz, Tekstilciler Sitesi, Mareşal Fevzi Çakmak, Muradiye, Sarıahmetli, Maldan ve Dazyurt Mahallesi’nde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi’nin talimatları doğrultusunda, yemyeşil bir Yunusemre için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.
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