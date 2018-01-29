Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119680
ALTIN
163.353
DOLAR
3.7805
STERLİN
5.3106
EURO
4.6786

Yunusemre Belediyesi kırsal mahallelerdeki eksiklikleri tespit etti

Yunusemre Belediyesi, Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Çocuk Kadın ile Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri Otmanlar, Düzlen ve Dazyurt mahallelerine ziyarette bulundu.Yunusemre Belediyesi kırsal mahallelere...

Yunusemre Belediyesi kırsal mahallelerdeki eksiklikleri tespit etti

Yunusemre Belediyesi, Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Çocuk Kadın ile Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri Otmanlar, Düzlen ve Dazyurt mahallelerine ziyarette bulundu.Yunusemre Belediyesi kırsal mahallelere...

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:49
Yunusemre Belediyesi kırsal mahallelerdeki eksiklikleri tespit etti

Yunusemre Belediyesi, Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Çocuk Kadın ile Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri Otmanlar, Düzlen ve Dazyurt mahallelerine ziyarette bulundu.

Yunusemre Belediyesi kırsal mahallelere ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor. Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyonu Üyelerinden Ramis Şiyak, Mustafa Gürler, Mehmet Arık ve Hüseyin Alp, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Çocuk Kadın Komisyonu Üyelerinden Şule Uygur ve Seher Baydar ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyelerinden İbrahim Ethem Mutaf, Otmanlar, Düzlen ve Dazyurt mahallelerine ziyarette bulundu. Ziyaretlerde mahalle sakinleriyle fikir alışverişinde bulunuldu ve ayrıca belediye olarak mahallelere hangi hizmetlerin yapıldığı ve eksikliklerin neler olduğu konuşuldu.

Yunusemre Belediyesi Komisyon üyeleri ve Muhtarlıklar Müdürü Mehmet Ata, Dazyurt Mahallesi Genç odasını ziyaret ederek, gençlere televizyon ve çaycı hediye etti.

Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Çocuk Kadın Komisyonu Üyelerinden Şule Uygur ve Seher Baydar üç mahallede hanımlar ile buluştu. Komisyon üyeleri dikiş nakış, Kur’an-ı Kerim kursu ya da benzeri kursları açma konusunda hanımlar ile görüşmeler yaptı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Yaralı’dan hafta sonu mesaisi
Başkan Yaralı’dan hafta sonu mesaisi
Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Kemerspor maçı hazırlıkları
Manisa Büyükşehir Belediyespor’da Kemerspor maçı hazırlıkları
Salihlili manavlarda Rifat Yavaş yeniden seçildi
Salihlili manavlarda Rifat Yavaş yeniden seçildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim