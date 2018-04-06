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Yüksekokul öğrencileri Kula’nın tanıtımına katkı sağlıyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu öğrencileri, TRT belgesel ekibinin Kula’da yaptığı çekimlere eşlik ederek Kula’nın tanıtımına katkıda bulundu.Kula Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Sait Bozer önderliğinde yapılan...

Yüksekokul öğrencileri Kula’nın tanıtımına katkı sağlıyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu öğrencileri, TRT belgesel ekibinin Kula’da yaptığı çekimlere eşlik ederek Kula’nın tanıtımına katkıda bulundu.Kula Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Sait Bozer önderliğinde yapılan...

06 Nisan 2018 Cuma 14:15
Yüksekokul öğrencileri Kula’nın tanıtımına katkı sağlıyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu öğrencileri, TRT belgesel ekibinin Kula’da yaptığı çekimlere eşlik ederek Kula’nın tanıtımına katkıda bulundu.

Kula Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Sait Bozer önderliğinde yapılan turda öğrenciler Jeopark’ı gezdi. Türkiye’nin tek Jeopark’ına sahip olması sebebiyle Manisa’nın Kula ilçesi son zamanların çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri haline gelmeye başladı. Doğal zenginliklerin ve tarihi yapının en iyi şekilde tanıtılması için de TRT ekibi de Kula’da belgesel çekimlerine başladı. Çekimlere Yrd. Doç. Dr. Nilgün H. Kök önderliğinde Kula Meslek Yüksekokulundan 35 öğrenci de eşlik etti.

Çekimler esnasında belediyenin görevlendirdiği kılavuz rehberliğinde Jeopark tanıtıldı. Gezi esnasında öğrenciler, Drone ve profesyonel ekipmanlarla nasıl çekim yapılacağı konusunda bilgi sahibi oldu. Halkla ilişkiler öğrencisi Okan Gonca, “Bu faaliyet iyi birer Halkla ilişkiler elemanı olmamıza katkı sağlayacaktır ve ilerleyen dönemlerde iş başvurularında bizim için bir artı olacaktır” dedi.
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