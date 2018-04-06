Yerli domates fideleri toprakla buluşmaya başladı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaz döneminde en çok tercih edilen ve sofraların değişmez lezzet ürünü olan yerli Kemerdamları domatesinin ilk fideleri toprakla buluşmaya başladı.

Bahar mevsimi ile birlikte tarlaya inen çiftçi havaların ısınmasının ardından toprağı işleyip dikim çalışmalarına başladı. Çiftçiler, sofraların ve yemeklerin olmazsa olmazı olan yerli domates fidelerini Salihli Ovası’nda dikmeye başladı.

Kemerdamları domatesinin, sofralık yerli domates yetiştiriciliğinde Antalya’dan sonra Türkiye’de ismi ön plana çıkan bir tür olduğunu dile getiren üretici Hüseyin Bayram, kışın tohumdan seralarda, biyolelerde ürettikleri sofralık domates fidelerini imece usulü tarlaya diktiklerini belirtti.

Toprakla buluşan yerli domateslerin haziran ayında ürün vereceğini ve sofralarda yerini alacağını ifade eden Bayram, her yıl olduğu gibi, bu yıl da büyük umutlarla toprağı işleyip, yerli domates fidelerini toprakla buluşturduklarını söyledi. Bayram, “İnşallah bereketli ve diktiğimiz ürünün karşılığını alacağımız bir yıl olur” dedi.