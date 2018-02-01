Yardım Vakfı’ndan diyaliz merkezine su arıtma cihazı

Manisa’nın Salihli ilçesi Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren diyaliz merkezine, yardım vakfı tarafından su arıtma cihazı bağışlandı.

Hilmi Kızı Fatma Servet Özyürek Salihli Yardım Vakfı tarafından devlet hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren diyaliz merkezine 60 bin lira değerinde 2 adet su arıtma cihazı bağışlandı.

Dr. Tufan Gündem Başkanlığı’ndaki Hilmi Kızı Fatma Servet Özyürek Salihli Yardım Vakfı tarafından hastanenin diyaliz merkezine su arıtma sistemi yenilenmesi için bağışta bulunulduğunu belirten Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Gökhan Gürsoy, "Merkezimize kurulan 2 adet su arıtma cihazı çok önemli bir hizmet. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Salihli Devlet Hastanesi Başhekimi Gökhan Gürsoy, Hilmi Kızı Fatma Servet Özyürek Vakfı Başkanı Dr. Tufan Gündem başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri Atiye Yazla, Zerrin Kaçan, Sevinç Sungur ve Neşe Kılınçoğlu’na diyaliz ünitesinin katkılarından dolayı teşekkür ederek Vakıf Başkanı Uzman Doktor Tufan Gündem’e plaket takdim etti.