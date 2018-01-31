Yağmur suyu hattının 13 kilometresi tamamlandı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçe merkezinde yaşanan su baskınlarını önleyecek olan yağmur suyu hattı çalışmasını yerinde inceledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Fen İşleri Müdürü Ercan Oyan ve Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu ile birlikte hat döşeme çalışmalarının sürdürüldüğü Şüheda ve Acısu Caddesinde incelemelerde bulunarak devam eden yağmur suyu alt yapı projesi hakkında yüklenici firma sorumlusundan bilgi aldı. Yağmursuyu çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Kayda, “Yağmursuyu çalışmalarımızı çok önemsedik. Şehir içinde vatandaşlarımıza yolların kazılmasından dolayı sıkıntı çıkarıyoruz. Fakat çalışmaların yapılabilmesi için buna mecburuz. 25 kilometrelik bir hattımız var. Şu anda 13 kilometrelik kısım tamamlandı. Bundan sonraki süreç daha hızlı devam edecek. Bu çalışmalar tamamlandığında vatandaşlarımız da görecek artık Salihli’de her yağmurdan sonra yaşanan su baskınları ortadan kalkacak. Yenilenen caddeleri, sanayisi, modern pazar yeri ve üst geçitleriyle Salihli’yi pırıl pırıl bir gelecek bekliyor. Bu projenin hayata geçmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.