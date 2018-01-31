Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119529
ALTIN
161.980
DOLAR
3.7532
STERLİN
5.3343
EURO
4.6682

Yağmur suyu hattının 13 kilometresi tamamlandı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçe merkezinde yaşanan su baskınlarını önleyecek olan yağmur suyu hattı çalışmasını yerinde inceledi.Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Fen İşleri Müdürü...

Yağmur suyu hattının 13 kilometresi tamamlandı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçe merkezinde yaşanan su baskınlarını önleyecek olan yağmur suyu hattı çalışmasını yerinde inceledi.Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Fen İşleri Müdürü...

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:12
Yağmur suyu hattının 13 kilometresi tamamlandı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçe merkezinde yaşanan su baskınlarını önleyecek olan yağmur suyu hattı çalışmasını yerinde inceledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Fen İşleri Müdürü Ercan Oyan ve Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu ile birlikte hat döşeme çalışmalarının sürdürüldüğü Şüheda ve Acısu Caddesinde incelemelerde bulunarak devam eden yağmur suyu alt yapı projesi hakkında yüklenici firma sorumlusundan bilgi aldı. Yağmursuyu çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Kayda, “Yağmursuyu çalışmalarımızı çok önemsedik. Şehir içinde vatandaşlarımıza yolların kazılmasından dolayı sıkıntı çıkarıyoruz. Fakat çalışmaların yapılabilmesi için buna mecburuz. 25 kilometrelik bir hattımız var. Şu anda 13 kilometrelik kısım tamamlandı. Bundan sonraki süreç daha hızlı devam edecek. Bu çalışmalar tamamlandığında vatandaşlarımız da görecek artık Salihli’de her yağmurdan sonra yaşanan su baskınları ortadan kalkacak. Yenilenen caddeleri, sanayisi, modern pazar yeri ve üst geçitleriyle Salihli’yi pırıl pırıl bir gelecek bekliyor. Bu projenin hayata geçmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salihli Belediyespor’da 3 ayrılık
Salihli Belediyespor’da 3 ayrılık
Salihli’de motosiklet festivali hazırlıkları başladı
Salihli’de motosiklet festivali hazırlıkları başladı
Saruhanlı Belediyesi arazi yollarını düzenliyor
Saruhanlı Belediyesi arazi yollarını düzenliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim