Vergi Dairesi’nden Başkan Kayda’ya ziyaret

Salihli Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara, 29’uncu Vergi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında, Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya ziyarette bulundu.

Adil Oral Vergi Dairesi personeli ile ziyarette bulunan Müdür Kara, toplumda vergi bilincinin oluşturulması ve gönüllü ödeme alışkanlığı kazandırılması adına her yıl Vergi Haftası etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Nezaket ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, ödenen vergilerin vatandaşa hizmet olarak döndüğüne dikkat çekerek, “Hepimizin vatandaşlık görevi olan vergilerin ödenmesi gerekir. Vergi bilincinin geliştirilmesine yönelik tüm çalışmalara destek olmaya hazırız. Bu vesile ile vergi haftanızı kutlar, hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim” dedi.