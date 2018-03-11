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Vatandaş istedi Yunusemre yol yapımına başladı

Yunusemre Belediyesi, Muradiye ve Evrenos mahalleleri arasında kalan yeni yerleşim bölgesi arasında yol çalışması gerçekleştiriyor.Yunusemre Belediyesi, ilçede vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla yol yapım çalışmaları...

Vatandaş istedi Yunusemre yol yapımına başladı

Yunusemre Belediyesi, Muradiye ve Evrenos mahalleleri arasında kalan yeni yerleşim bölgesi arasında yol çalışması gerçekleştiriyor.Yunusemre Belediyesi, ilçede vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla yol yapım çalışmaları...

11 Mart 2018 Pazar 13:33
Vatandaş istedi Yunusemre yol yapımına başladı

Yunusemre Belediyesi, Muradiye ve Evrenos mahalleleri arasında kalan yeni yerleşim bölgesi arasında yol çalışması gerçekleştiriyor.

Yunusemre Belediyesi, ilçede vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla yol yapım çalışmaları gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Muradiye ve Evrenos mahalleleri arasında kalan yeni yerleşim yerinde yol yapım çalışması yapıyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Muradiye ve Evrenos Mahallesi arasında kalan yeni yerleşim yerinde yapılaşma çok fazla. İnşaatların fazla olduğu alanda vatandaşlarımızdan yol yapım talepleri geldi. Bizler de vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla yeni yollar açarak vatandaşlarımızın mağdur olmamalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

Yunusemre Belediyesi’nin yaptığı yol çalışmaları mahalle sakinleri tarafından da takdirle karşılandı. Mahalle sakinlerinden Yeşim Şensöz, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti.
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