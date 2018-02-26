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Vali Güvençer: "Vergi bilinci her geçen yıl giderek yükseliyor"

Manisa Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar ve ekibi Vergi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e ziyarette bulundu.26 Şubat-4 Mart tarihleri arasında kutlayacakları 29. Vergi Haftası kutlama programı...

Vali Güvençer: "Vergi bilinci her geçen yıl giderek yükseliyor"

Manisa Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar ve ekibi Vergi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e ziyarette bulundu.26 Şubat-4 Mart tarihleri arasında kutlayacakları 29. Vergi Haftası kutlama programı...

26 Şubat 2018 Pazartesi 19:38
Vali Güvençer: "Vergi bilinci her geçen yıl giderek yükseliyor"

Manisa Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar ve ekibi Vergi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e ziyarette bulundu.

26 Şubat-4 Mart tarihleri arasında kutlayacakları 29. Vergi Haftası kutlama programı çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören sonrasında müdürleriyle birlikte Vali Güvençer’i ziyaret eden Ramazan Yaşar, amaçlarının topluma gönüllülük esaslı vergi bilincinin kazandırılması olduğunu ifade ederek, hafta etkinlikleri konusunda bilgi verdi. Kendilerini kabulü nedeniyle Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e teşekkür eden, Manisa Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar, ”Toplumda vergi bilincinin oluşturulması ve gönüllü ödeme alışkanlığı kazandırılması amacıyla, her yıl belli bir program dahilinde vergi haftasını kutlamaktayız. Bu kapsamda öncelikle öğrencilerimizin vergi bilincinin oluşması adına okullarımızı ziyaret edip, vergi bilinci konusunda öğrencilerimize konferanslar vereceğiz. Bunun dışında ilk 10’a giren vergi rekortmenlerimizi iş yerlerinde ziyaret edip, bakan beyin imzalamış olduğu teşekkür belgelerini kendilerine takdim edeceğiz. Personelimiz açısından yine kişisel gelişim seminerleri düzenleyeceğiz. Kızılay ile ortak bir kan bağışı kampanyamız var” dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa özelinde de, vatandaşların ve vergi mükelleflerinin vergi bilincinin her geçen yıl giderek yükseldiğini ve hassasiyetin artmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Vali Güvençer, “Artık Vergi Haftası kutlamaları Türkiye’de gelenekselleşti. Devlet olmanın temel unsurlarından bir tanesi de vergi toplama ve değerlendirme tekeli ve yetkisinin devlet organizasyonu bulunması. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kadimden beri süregelen devlet geleneği ile vergi hukukunda da parmakla gösterilecek bir gelişmeye sahip. Ancak her ne kadar, vergi tahakkuku ve tahsilatı, devletin egemenliğinin bir parçasıysa da vatandaş, kamu el birliği, işbirliği, gönüllülüğü çerçevesinde, ne kadar bu işi yürütebilirsek o kadar başarılı addediliriz. Bu manada bir tarafta kurumsal yapı olarak Maliye Bakanlığımız ve vergi dairesi başkanlıklarımız yüksek performans sergilerken, vergi mükelleflerimizin de aynı performans içerisinde, aynı bilinçte hareket etmeleri beklenir. Özellikle bugünlerde Afrin için silahlı kuvvetlerimiz için Mehmetçikler için yüreklerimizi birleştirdiğimiz bir zaman diliminde, her birimizin elinde silahla cepheye gitmesi mümkün olmadığına göre; özellikle vergi mükellefi olan bütün vatandaşlarımızın, bizler de dahil olmak üzere devlete karşı millete karşı bu sorumluluklarını, çok daha büyük bir ciddiyetle yerine getirmeleri son derece büyük önem arz ediyor. Mutlulukla ifade ediyorum ki Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa özelinde de vatandaşımız ve vergi mükelleflerimiz nezdinde de vergi bilinci her geçen yıl giderek yükseliyor. Temel amacımız ve arzumuz bu bilincin bu tür hafta etkinlikleri ve hatırlatmalara teşviklere de hiç ihtiyaç duymaksızın, kendi rutini içerisinde devam ediyor olması" diye konuştu.
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