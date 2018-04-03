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Vali Güvençer ve eşi şehit oğlunun sünnetine katıldı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Eşi Fatma Dilek Güvençer Gördes ilçesinde şehit Abdil Kadir Çelik’in oğlu Efe Çelik’in sünnet merasimine katıldı.Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer 2016 yılında...

Vali Güvençer ve eşi şehit oğlunun sünnetine katıldı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Eşi Fatma Dilek Güvençer Gördes ilçesinde şehit Abdil Kadir Çelik’in oğlu Efe Çelik’in sünnet merasimine katıldı.Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer 2016 yılında...

03 Nisan 2018 Salı 17:44
Vali Güvençer ve eşi şehit oğlunun sünnetine katıldı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Eşi Fatma Dilek Güvençer Gördes ilçesinde şehit Abdil Kadir Çelik’in oğlu Efe Çelik’in sünnet merasimine katıldı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve eşi Fatma Dilek Güvençer 2016 yılında Mardin’in Dargeçit ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen jandarma astsubay üstçavuş Abdil Kadir Çelik’in oğlu Efe’nin sünnet merasimine katıldı. Sünnet törenine ayrıca Gördes Kaymakamı Fatih Ayaz, Gördes eski kaymakamı Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin ve Eşi Mine Bilgin, Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve Eşi Fatma Akyol da katılarak, ailenin mutluluğunu paylaştı.

Daha sonra Vali Güvençer ve Kaymakam Fatih Ayaz, Afrin Zeytindalı Harekatında yaralanan Uzm. Çvş. Süleyman Dindar’ı Güneşli Mahallesindeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Güvençer, şehitlerimiz ve gazilerimizin ülkemizin geleceği için canlarını esirgemediklerini belirterek, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını, milletimizin de aynı duygular içinde olduğunu söyledi.

Gazi Uzman Çavuş Süleyman Dindar, Vali Mustafa Hakan Güvençer’in ziyaretinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtirken, Afrin Zeytindalı Harekatında arkadaşlarıyla birlikte yaşadıklarını anlattı.
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