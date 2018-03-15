Vali Güvençer siyasileri ağırladı

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yönetimi ile Büyük Birlik Partisi (BBP) Manisa İl Başkanı Ahmet Ay ve yönetimini ağırladı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yeni atanan AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz yönetimini Vali Güvençer’e tanıtırken, BBP İl Başkanı Ahmet Ay da 31 Mart Cumartesi Günü merhum Muhsin Yazıcıoğlu için Manisa’da anma programı düzenleyeceklerini belirterek BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de katılacağı programa Manisa Valisi Güvençer’i davet etti.

Vali Güvençer, AK Parti Yunusemre ilçe teşkilatını ağırladı

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yeni yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e ziyarette bulundu.

Geçtiğimiz günlerde, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı görevine başlayan Fatih Katıöz oluşan ilçe yönetimini tanıtmak, proje ve hedefleri hakkında bilgiler vermek amacıyla Vali Güvençer’e nezaket ziyaretinde bulundu.

İlk ziyaretlerini Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e düzenlediklerini belirten ve kendilerini nazik kabulü nedeniyle teşekkür eden Başkan Katıöz, “Biz yeni oluşmuş bir ilçe teşkilatıyız. Yönetimimizi ve yürütmemizi yeni oluşturduk. Sayın Valimiz Manisa’nın en büyük mülki amiridir. Ziyaretlerimize Sayın Valimizden başlayıp, buradan sonra STK ve kurum ziyaretlerimize devam edeceğiz” dedi.

Başkan Katıöz ve yeni yönetimine hayırlı olsun ve başarı dileklerini ileten Vali Güvençer de “Başkanım ve heyet nezaket göstermişler. Bürokratik kademelerle tanışmanın ilk ayağı olarak, Valilik Makamından başlamışlar. Ben bu nezaketleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hem de özellikle iktidar partisinin yereldeki önemli temsilcilerinden biri olmak hasebiyle, üzerlerine düşen ağır sorumluluğu ve kendilerine yönelmiş beklentilerin yerine getirilmesi konusunda kendilerine kolaylıklar ve hayırlara vesile olmalarını yürekten temenni ediyorum” dedi.

Destici Manisa’ya geliyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Manisa İl Başkanı Ahmet Ay ve yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e nezaket ziyaretinde bulundu.

BBP İl Başkanı Ahmet Ay, 31 Mart 2018 Cumartesi günü merhum Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına Manisa’da etkinlik yapacaklarını ve hazırladıkları programa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de katılacağını belirtti. Ay, Vali Güvençer’e etkinlikleri hakkında bilgi vererek kendisini davet etti.

Vali Güvençer, ziyaretleri ve davetleri nedeniyle BBP Manisa İl Başkanı Ahmet Ay ve yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.