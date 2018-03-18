Vali Güvençer şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluştu

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü ve Şehitler Günü dolayısıyla Manisa Valiliği tarafından ildeki şehit aileleri ve gazilerin onuruna yemek verildi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü ve Şehitler Günü etkinlikleri kapsamında Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonundaki incelemelerinin ardından ildeki şehit aileleri ve gazilerin onuruna Anemon Otel’de yemek verdi. Misafirlerini kapıda tek tek selamlayarak karşılayan Vali Güvençer şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve yoğun bir katılımın olduğu yemekte Vali Güvençer, bu vatan için canlarını feda eden şehitleri yetiştiren ailelerinin ve yine bu cennet vatan için hayatlarını göz kırpmadan ortaya koyan kahraman gazilerin çok önemli olduğunu ifade etti.