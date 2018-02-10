Vali Güvençer Bakkallar Odası’nın yeni yönetimini ağırladı

Geçtiğimiz ay yapılan olağan genel kurulda yeni yönetime gelen Manisa Bakkallar Odası Başkan Saffet Taşkıncan ve yönetimi Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Manisa Bakkallar Odası Başkanı Saffet Taşkıncan, ziyarette kendilerini kabul ettiği için Vali Güvençer’e teşekkür ederek 28 Ocak’ta yapılan Manisa Bakkallar Odası olağan genel kurulunda üyelerce oda başkanlığına layık görüldüğünü belirtti. Başkan Taşkıncan, seçimin ardından iki hafta içerisinde yeni yönetimi ve teşkilatlanmayı tamamladıklarını, ilk ziyaretlerini de Vali Mustafa Hakan Güvençer’e yaptıklarını söyledi.

Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle Manisa Bakkallar Odası Başkanı Saffet Taşkıncan ve yönetimine teşekkür ederek yeni göreve seçilmeleri nedeniyle tebrik edip, görevlerinde başarılar diledi.