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Uzunburun’un eski içme suyu terfi hattı yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre’nin Uzunburun Mahallesi’nde eskiyen terfi hattını yenileyerek vatandaşın su sıkıntısı çekmesinin önüne geçiyor.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelindeki vatandaşların...

Uzunburun’un eski içme suyu terfi hattı yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre’nin Uzunburun Mahallesi’nde eskiyen terfi hattını yenileyerek vatandaşın su sıkıntısı çekmesinin önüne geçiyor.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelindeki vatandaşların...

12 Şubat 2018 Pazartesi 15:34
Uzunburun’un eski içme suyu terfi hattı yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre’nin Uzunburun Mahallesi’nde eskiyen terfi hattını yenileyerek vatandaşın su sıkıntısı çekmesinin önüne geçiyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelindeki vatandaşların altyapı konusunda sorun yaşamamaları adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Uzunburun Mahallesi’ndeki eski içme suyu terfi hattında çalışma yürütüyor. Uzun zamandır kullanımda olan 500 metrelik hat, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yenilenerek daha sağlam ve kullanışlı hale getiriliyor. Çalışma tamamlandığında, suyu depoya ulaştıran eski hatta yaşanan sıkıntılar ortadan kaldırılarak, mahalle sakinlerine daha kesintisiz içme suyu temin edilecek.

Uzunburun Mahalle Muhtarı İbrahim Çakır, “Mahallemizdeki terfi hattı vatandaşlarımızın arazisinden geçiyordu. Eski de bir hat olduğu için arıza yaptığı zaman sıkıntı yaratıyordu. Şuan MASKİ ekipleri hattımızı değiştiriyor, yeniliyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun sağ olsunlar, hizmetlerin hepsi bir bir geliyor mahallemize. Allah razı olsun” diye konuştu.
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