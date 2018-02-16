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Üçpınar Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri hizmete girdi

Yunusemre Belediyesinin Üçpınar Mahallesinde hayata geçirdiği Üçpınar Pazaryeri ve Sosyal Tesislerini vatandaşın hizmetine kazandırdı.Yunusemre Belediyesi, Üçpınar’da üreticilerin organik ürünlerini de satabilecekleri pazaryeri ve sosyal...

Üçpınar Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri hizmete girdi

Yunusemre Belediyesinin Üçpınar Mahallesinde hayata geçirdiği Üçpınar Pazaryeri ve Sosyal Tesislerini vatandaşın hizmetine kazandırdı.Yunusemre Belediyesi, Üçpınar’da üreticilerin organik ürünlerini de satabilecekleri pazaryeri ve sosyal...

16 Şubat 2018 Cuma 17:23
Üçpınar Pazaryeri ve Sosyal Tesisleri hizmete girdi

Yunusemre Belediyesinin Üçpınar Mahallesinde hayata geçirdiği Üçpınar Pazaryeri ve Sosyal Tesislerini vatandaşın hizmetine kazandırdı.

Yunusemre Belediyesi, Üçpınar’da üreticilerin organik ürünlerini de satabilecekleri pazaryeri ve sosyal tesislerini tamamladı. Mahallede Pazar artık burada kurulurken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de pazaryerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Çerçi’ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, İiçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Serdar Mersinli, Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu, Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, Kültür ve Sosyal İşleri Ahmet Sak, Emlak ve İstimlak Müdürü Suat Yakupoğlu, Temizlik İşleri Müdürü Halil İbrahim Özcan eşlik etti. Pazaryerinde pazarcılarla ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçi, onların taleplerini dinledi.

Üçpınar’da bölgede büyük bir ihtiyaç olan pazaryerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Belediye Başkanı Çerçi, “Üçpınar, Yuntdağı, mahallelerine ulaşım açısından merkez konumda. Yetiştirilen ürünlerin daha iyi şartlarda, hijyenik ortamda satışa sunulması hem bölge halkına hem de ekonomisine katma değer sağlanabilmesi için mahallemizde pazar yeri ve sosyal tesis projesini kazandırdık. Vatandaşımız burada tezgahını açmaya başladı. Pazarcılarımız ve vatandaşımız mutlu. Onların hizmetlerden memnun olması ihtiyaca cevap veren projeleri hayata geçirdiğimizi gösteriyor. Yuntdağı bizim için önemli bölgede hayata geçirdiğimiz projelerimizi birer birer tamamlamanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.
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