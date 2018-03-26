Türkiye’nin yıllık kan ihtiyacı 2 milyon üniteden fazla

Manisa’da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Manisa Kan Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan ’Manisa sana kanım feda’ projesinin Salihli ilçesi ayağında ilk bağışlar Milli Egemenlik Ortaokulu’nda yapıldı. Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu’nda düzenlenen kampanya kapsamında gün sonunda 170 ünite kan toplanırken, Manisa Kan Merkezi doktorlarından Engin Yıldırım, Türkiye’nin, yıllık 2 milyon ünitenin üzerinde kan ihtiyacı olan bir ülke konumunda olduğuna vurgu yaptı.

Kampanyaya velilerden rekor katılım olduğunu vurgu yapan Milli Egemenlik Ortaokulu Müdürü Muhammet Mustafa Demir, “En iyi nasihat örnek olmaktır düsturuyla yola çıktık. Öncelikle velilerimizi SMS ile bilgilendirdik. Cuma hutbelerinde bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerimiz kapı kapı dolaşarak işyerlerine hazırladıkları broşürleri dağıttılar. Ve böylece rekor katılımın ilk adımları başladı. İnşallah bu proje kapsamında öğrencilerimiz ilerleyen yaşamlarında gönüllü kan bağışçısı olacaklardır. Bu sayede bir çok velimiz de ilk kez kan verdi” dedi.

Manisa Kan Merkezi doktorlarından Engin Yıldırım ise, “Unutmayalım ki kan anlık değil sürekli bir ihtiyaçtır. 80 milyonu aşan nüfusuyla ülkemiz her yıl 2 milyon ünitenin üzerinde kan ihtiyacı bulunan bir yapıya sahiptir. Biz Türk Kızılay’ı olarak bu ihtiyacın tamamına yakınını düzenli ve güvenli bağışçılardan almak konusunda bu projede yer almaktan onur ve gurur duyuyoruz. Manisa’nın ülke genelinde çok iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. Hatta nüfusa oranla en iyi kan alan Türk Kızılay’ı kan merkezlerinden biriyiz. Ancak bu bize yeterli gelmiyor. Niçin yeterli gelmiyor, biz burada çocuklarımızda, gençlerimizde sürekli ve düzenli kan bağışının bir gereklilik olduğunu bir alışkanlık haline gelmesi gerektiği konusunda bilinçli olmalarını istiyoruz. Onların motivasyonu ile sağ olsunlar bugün anneler babalar koşarak geldiler kan bağışında bulundular” dedi.