Turizm Haftası Salihli’de kutlandı

42. Turizm Haftası, Manisa’nın Salihli ilçesindeki Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programla kutlandı.

Zafer Keskiner Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Kuzucu yaptı. Kuzucu, Türkiye’de Turizm Haftası’nın 42 yıldır kutlandığını ifade ederek, “Turizm, bir memleketin, hem ekonomik açıdan gelişmesi, hem de kültür mirasının paylaşılması için en önemli araçtır. Bu nedenle turizmi sadece bacasız sanayi olarak bakmamak gerekir” dedi.

Kuzucu, “Bir ülkenin geleceği, ülke insanlarının o topraklara ve zenginliklere nasıl sahip çıktığı ile ölçülür. Bu cennet vatanı bize emanet eden atalarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuzu ödemek için, bu vatanın güzelliklerini, zenginliklerine sahip çıkmak zorundayız. Üç tarafı denizlerle çevrili, dağı, ovası, ormanı, insanı, kültürü ayrı güzel memleketimizi, bütün dünya ya tanıtmak, onları bu güzelliklerden mahrum bırakmamak vatandaşlık görevimizdir” diye konuştu.

Törende, ’Memleketim’ adlı şiiri okul öğrencilerinden Metehan Yılmaz okurken, Türkiye tanıtım klibi yayınlandı. ’Uyanık Esnaf ve Turistler’ tiyatro gösterisinin ardından Halk Oyunları gösterisi ile program sona erdi.

Kutlama programına, Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Müftü Adem Karakelebek ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.