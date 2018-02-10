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Turgutlu köprülü kavşağında çalışmalar devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir-Ankara karayolu üzerinde başlatılan Turgutlu Katlı Kavşak ve Yol Uygulama projesinin çalışmaları devam ederken, bir yandan da içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerinin deplase işlemleri...

Turgutlu köprülü kavşağında çalışmalar devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir-Ankara karayolu üzerinde başlatılan Turgutlu Katlı Kavşak ve Yol Uygulama projesinin çalışmaları devam ederken, bir yandan da içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerinin deplase işlemleri...

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:11
Turgutlu köprülü kavşağında çalışmalar devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir-Ankara karayolu üzerinde başlatılan Turgutlu Katlı Kavşak ve Yol Uygulama projesinin çalışmaları devam ederken, bir yandan da içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerinin deplase işlemleri yapılıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, günde 26 ila 30 bin aracın geçiş yaptığı İzmir-Ankara karayolu üzerinde Turgutlu Katlı Kavşak ve Yol Uygulama projesini titizlikle yürütüyor. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı kontrolünde gerçekleşen çalışmalar tamamlandığında ilçe girişindeki maddi hasarlı ve ölümlü kazaların önüne geçilmiş olacak. Kavşak çalışmasının diğer bir faydası da proje kapsamında Turgutlu’da içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının da deplase işlemleri de yapılıyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay da, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti. Hazırlanan proje kapsamında bin 734 metre içe suyu hattı, 2 bin 440 metre atık su hattı, 7 bin 62 metre yağmur suyu hattı yenilenecek. Altyapı deplaseleri tamamlandığında ilçe halkının geçmişten gelen sorunları da noktalanmış olacak.
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