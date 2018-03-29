Turgutlu kavşağında sona yaklaşılıyor

Turgutlu’da yapımı devam eden tarihin en büyük yatırımlarından birisi olan Battı-Çıktı kavşak Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de projede kullanılan kirişlerin ve beton panellerin imalatının yapıldığı Turgutlu Betoya fabrikasını ziyaret etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, yapımı hızla devam eden Battı-Çıktı Kavşak Projesi’nde kullanılan kirişlerin ve betonların imalatının yapıldığı Turgutlu Betoya fabrikasını ziyaret etti. Ziyaret esnasından fabrika sahasını gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şirin, “Bilindiği üzere kavşak projemizde 24 saat esaslı çalışmalar devam ediyor. Adım adım sona yaklaşıyoruz ve heyecanımız daha da artıyor. Yüklenici firma yaklaşık bin 500 adet fore kazık çalışmasını tamamladı. Şimdi de istinat duvarları yapılıyor. 3 bölge de kirişlerin konulmasına geçildi. Bugün de kavşak projemizde kullanılan beton panellerin, kirişlerin imalatının yapıldığı Betoya fabrikamızda incelemede bulunduk. Kullanılan malzemenin kalitesi, sağlamlığı yapılan işi zaten ortaya çıkarıyor. Bizlere çalışmalar hakkında bilgi veren ve ağırlayan Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dönmez ve Genel Müdür Mehmet Ali Günay’a teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse Haziran ayı gibi kavşağımızı kullanıma açmak istiyoruz. İlk etapta Ankara yönüne doğru yani eski garaj kavşağından itibaren olan bir bölümü trafiğe açarak sıkışıklığın önüne geçmek istiyoruz. Bu anlamda bizlere çalışmalar konusunda her zaman destekleyen, bu dev projenin Turgutlu’ya kazandırılması noktasında titiz yaklaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e şahsım ve ilçe halkım adına bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.