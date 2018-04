Turgutlu Belediyespor Afyon’a umutlu gitti

Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol takımı Afyon’da düzenlenecek olan 2. lige yükselme play off maçları için Afyon’a gitti.

Bu sezon ilk kez katıldığı 3. ligde başarılı bir performans sergileyen Turgutlu Belediyespor Kadın Futbol Takımı gösterdiği performans ile grup ikincisi olarak play off maçları oynamaya hak kazandı. Afyon’da düzenlenecek play off maçlarında Kadın Futbol Takımına başarılar dileyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Bilindiği üzere Turgutlu Belediyesi Kadın Futbol takımını uzun bir aradan sonra kurduk. Gruplarda gösterdiği başarılı performans ve oynadığı futbol ile adından sıkça söz ettiren bir ekip. Şimdi de 2.lige yükselme play off maçları için kendilerine Afyon’a uğurladık. Bizler kendilerine inanıyor ve güveniyoruz. Başarılı olacaklarına ve Turgutlu’ya şampiyonluk ile döneceklerine inanıyoruz. Oynayacakları maçlarda başarılar diliyorum” dedi.