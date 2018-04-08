TFF 3. Lig: Manisa BBSK: 4 - Kozan Belediyespor: 2

Geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetle TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğu garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin 30. haftasında sahasında ağırladığı Kozan Belediyespor’u 4-2 mağlup etti.
Stat: Manisa Mümin Özkasap
Hakemler: Süleyman Soyutürk xx, Şefik Öner xx, Derya Şanlıtürk xx
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Ersel xx, Mehmet Kuruoğlu xx, Berkin Kamil xx (Tolga dk. 46 xx), Abdurrahman xx, Oğuzhan xx, Olcay xx, Kaan xxx, Harun xx, Ergün xxx (Ali dk. 78 xx), Tayyib xxx (Mehmet Yılmaz dk. 73 xx), Çağrı xx
Kozan Belediyespor: Zekeriya x, Rıdvan x, Keram x, Samet x, Emrah x, Hakan Çakır x (Ömer dk. 62 x), Metehan x, Savaş x, Yasin x (Hakan Doğru dk. 70 x), Murat xx, Ertuğrul xx (Emre dk. 75 x)
Goller: Murat (dk. 15), Ertuğrul (dk. 35) (Kozan Belediyespor), Ergün (dk. 22), Tayyib (dk. 43 ve 61), Kaan (dk. 54) (Manisa BBSK)
Kırmızı kart: Rıdvan (dk. 70) (Kozan Belediyespor)Sarı kartlar: Keram (Kozan Belediyespor), Çağrı (Manisa BBSK)