TFF 3. Lig 1. Grup: Manisa BBSK: 1- Bayburt Grup Özel İdare: 0

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta açık ara lider durumda bulunan ve şampiyonluk için adeta gün sayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşma öncesi en yakın takipçisi olan Bayburt Grup Özel İdare’yi kendi evinde 1-0 yenmeyi başardı.
Manisa Büyükşehir Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 65’e yükseltirken, tamamlanan maçlar ardından en yakın takipçisi haline gelen Kemerspor 2003 takımının 16 puan önünde liderlikteki yerini korudu.
Stat: Manisa Mümin Özkasap
Hakemler: Volkan Okur (xx), Asker Açıkgöz (xx), Bekir Özçelik (xx)
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Yusuf (xxx), Ufukhan (xx), Oğuzhan (xx), Mehmet (xxx), Erhan (xxx), Abdurrahman (xx), Umut (xxx), Olcay (xx) (Dk. 69 Kaan x), İsmail (xx) (Dk. 90+2 Tayyip(?), Tolga (xx) (Dk. 68 Çağrı x), Ali (xxx)
Bayburt Grup Özel İdare: İsmet (xx), Mert (xx), Özkan (x), Güray (x) (Dk. 79 Hacı Şükrü x), Rahmi (x), Hasan (xx), Gökhan (xx), Zafer (x), Nazif (x) (Dk. 80 Güney(?), Aykut (x), Coşkun (x) (Dk. 74 Eren)
Gol: Dk. 77 Umut (Manisa BBSK)Sarı kartlar: Olcay, Tolga (Manisa BBSK), Gökhan, Coşkun, Aykut (Bayburt)