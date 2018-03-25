TFF 3. Lig 1. Grup: Manisa BBSK: 1- Bayburt Grup Özel İdare: 0

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta açık ara lider durumda bulunan ve şampiyonluk için adeta gün sayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşma öncesi en yakın takipçisi olan Bayburt Grup Özel İdare’yi kendi evinde 1-0 yenmeyi başardı.Manisa...