Tekerlekli sandalyesi çalınan engelliye Başkan Kayda’dan yardım eli

Manisa’nın Salihli ilçesinde evinin önünden tekerlekli sandalyesi çalınan engelli vatandaşa, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından akülü sandalye hediye edildi.

Yörük Mahallesinde oturan bedensel engelli Faruk Eryılmaz’ın (52) evinin önündeki akülü tekerlekli sandalyesi ve koltuk değnekleri çalındı. Haberin basında yer almasının ardından harekete geçen Salihli Belediyesi, bedensel engelli Faruk Eryılmaz’ı ziyaret ederek, çalınan tekerlekli sandalyenin yerine en kısa sürede akülü sandalye verileceğini söyledi. Bedensel engelli Eryılmaz’a, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından, akülü sandalye hediye edildi. Yüzü gülen Eryılmaz, “Allah’ıma şükürler olsun, belediye başkanımız Zeki Kayda ile şans yüzüme güldü. Belediye başkanımız Kayda, durumumu görerek bana yardımcı oldu. Allah razı olsun” dedi.

Eryılmaz’a akülü sandalyesini teslim eden Başkan Kayda, “Engelli vatandaşımıza yönelik yapılan bu vicdansızca hırsızlığı kınıyor, ayriyeten de engelli vatandaşımızın mağduriyetini giderdiğimiz için mutluluk duyuyorum. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde engelli vatandaşlarımızın engellerini ortadan kaldırmaya devam edeceğiz“ dedi.